بعد ظاهرة النينو.. ماذا تفعل «لا نينا» القوية في الحبوب الزراعية؟

بعد ظاهرة النينو القوية، يستعد الطقس العالمي للانتقال إلى ظاهرة «لا نينا» في النصف الثاني من عام 2024، وهو نمط يجلب عادة هطول أمطار أعلى إلى أستراليا وجنوب شرق آسيا والهند وطقس أكثر جفافًا إلى الحبوب الزراعية، بحسب ما ذكره كريس هايد خبير الأرصاد الجوية في شركة ماكسار ومقرها الولايات المتحدة عبر وكالة «رويترز».

ظاهرة لا نينا القوية

وشهدت ظاهرة «النينو» العام الماضي طقسًا حارًا وجافًا في آسيا وأمطارًا غزيرة في أجزاء من الأمريكتين وعززت آفاق الإنتاج الزراعي في الأرجنتين وجنوب السهول الأمريكية.

وفرضت الهند -أكبر مورد للأرز في العالم- قيودًا على صادرات المواد الأساسية بعد الرياح الموسمية السيئة، بينما تضرر إنتاج القمح في أستراليا المصدرة رقم 2، وتلقت مزارع زيت النخيل والأرز في جنوب شرق آسيا أمطارًا أقل من المعتاد.

فائدة لا نينا للمحاصيل الأسترالية

وقال أولي هوي مدير الخدمات الاستشارية في شركة الوساطة الزراعية في سيدني: إنَّ «لا نينا جيدة جدًا للمحاصيل الأسترالية، لكنها تعتمد حقًا على هطول الأمطار»، مضيفا أنه يجب أن تهطل الأمطار قبل الزراعة حتى تكون هناك رطوبة جيدة تحت الأرض أو بانتظام خلال موسم النمو.

وأشار محللون إلى أنَّه في دول جنوب شرق آسيا المنتجة للأرز وزيت النخيل، قد يعزز الطقس الرطب الغلة، في حين أن الرياح الموسمية الهندية العادية ستعزز الإنتاج ودخل المزارع.

ظاهرة لا نينا قد تؤدي إلى خفض المياه وإعاقة حركة البارجة

وذكر عالم المناخ في ولاية أيوا، جاستن جليسان أنَّه مع دخولنا موسم النمو الزراعي، يكون هطول الأمطار مصحوبًا بشكل أساسي بالعواصف الرعدية، وإذا انطلقت لا نينا في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، فسيكون ذلك مفيدًا، وقد يتسبب ظهور لا نينا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر في خريف جاف إلى خفض المياه في أنهار الغرب الأوسط، وإعاقة حركة البارجة، وتقليل مراعي الرعي.

وسيصدر مركز التنبؤ بالمناخ التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية توقعاته الشهرية للطقس في نصف الكرة الشمالي غدا، ومن المقرر أن تصدر توقعات مكتب الأرصاد الياباني عن ظاهرة لا نينا يوم الجمعة المقبل.