إذاعة عبرية تفجر مفاجأة عن هدف يحيى السنوار في غزة.. استسلام إسرائيل

كشفت إذاعة 103 إف إم بالأراضي المحتلة هدف يحيي السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة، مشيرة إلى أن السنوار يرغب في استسلام إسرائيل، معتبرة أنه سلاح ذو حدين لتل أبيب، وأنه إما أن تستستلم إسرائيل فعليا لحركة حماس أو يستسلم السنوار ورفاقه في قطاع غزة.

السنوار يرفع سقف توقعاته باستسلام دولة الاحتلال

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الإذاعة العبرية أن يحيي السنوار يرفع سقف توقعاته باستسلام دولة الاحتلال مع مرور الوقت، خاصة في ظل عدم وجود صفقة لدى إسرائيل تنذر بحل الأزمة، في ظل استمرار قوات الاحتلال بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة لليوم الـ189 على التوالي.

استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

واستشهد أكثر من 29 مواطنا وجرح عشرات آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على بيوت الفلسطينيين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 8 جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة أدت لاستشهاد 89 مواطنا وإصابة 120 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33 ألفا و634 شهيدًا، وارتفعت الإصابات إلى 76 ألفا و214 جريحا أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن.