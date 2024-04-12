دنيا عبدالعزيز تحيي الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدتها: «ادعولها بالرحمة»

أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدتها.

ونشرت دنيا عبدالعزيز صورة تجمعها بوالدتها معلقة: مثل اليوم الساعة الثالثة عصرا اتحرمت من أهم وأغلى وأكبر وأعظم نعمة، زي النهاردة اتحرمت من الحضن اللي بيداوي أي وجع، الذكرى السنوية الرابعة لحبيبة العمر أمي ادعولها بالرحمة حبيبة العمر.

إصابة دنيا عبدالعزيز بكسر في القدم

وأعلنت دنيا مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» تعرضها لكسر في القدم.

ونشرت دنيا عبدالعزيز صورة، لقدمها في الجبس عبر خاصية «الاستوري»، وعلقت عليها: «قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على كل شيء».