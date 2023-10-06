دنيا عبدالعزيز تكشف عن كواليس صورتها مع «ضابطات شرطة»: «تحيا مصر»

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن كواليس صورها مع عدد من الضباط والضابطات، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها بقولها «تحيا مصر».

دنيا عبد العزيز: سعيدة بتلك الزيارة الهامة

وقالت دنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذه الصور كانت أثناء مشاركتها في مبادرة «كلنا واحد» المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها سعدت كثيرا بهذه الزيارة.

وحرصت دنيا عبد العزيز، على توجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة قائلة: «انتصارات أكتوبر فخر كبير لنا كمصريين، وسيظل هذا التاريخ علامة كبيرة في قلوبنا، وربنا يحفظ مصر وشعبها».

دنيا عبدالعزيز: انتصارات أكتوبر فخر للمصريين

وكانت دنيا عبد العزيز، قد تعافت أخيرا من إصابة قدمها التي ألمت بها، قبل أيام، بعد سقوطها عليها أثناء وجودها خارج مصر، ما استلزم وضع قدمها في الجبس لمدة أسبوعين نتيجة إصابتها بتمزق من الدرجة الثانية.