دنيا عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد رشوان توفيق: «لما بشوفه بحس بالسلام النفسي»

يحتفل اليوم الجمعة، الفنان رشوان توفيق، بعيد ميلاده الـ91، الذي يعد من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأعمال ما بين السينما والدراما والمسرح، وحظي بحب كبير من زملائه في الوسط الفني، إذ تزامن تكريم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية له مع حلول عيد ميلاده، بحضور عدد كبير من النجوم.

رسالة دنيا عبد العزيز لرشوان توفيق

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على تهنئة الفنان رشوان توفيق، بعيد ميلاده، من خلال رسالة خاصة عبر «الوطن»، مشيرة إلى أن الفنان رشوان توفيق هو طاقة حب وسلام كبيرة، وأنها دائمة التواصل معه في الفن والدين والحب، قائلة: «هو إنسان لما بشوفه بحس بالأمان والسلام النفسي.. هو نجم كبير لكنه متواضع وبيحب كل الناس وقلبه حلو وهو حبيبي ومن أهم الشخصيات اللي اتعاملت معاهم إنسانيًا ومهنيًا».

تفاصيل أول عمل فني جمع بينهما

وأضافت «عبدالعزيز»، أنها تعتبر الفنان رشوان توفيق بمثابة والدها، ولن تنسى له تواجده معها فى عقد قرانها وكان من أوائل الحاضرين رغم تعبه وقتها، مشيرة إلى أنها شاركت معه بأول عمل فني لها بعنوان «أحوال شخصية» وكان عمرها 10 سنوات، موضحة: «كان عندي 10 سنين وكانوا حاطين ليا سلالم أقف عليها علشان أطول وكان عامل دور قاضي وأنا بروح المحكمة أرفع قضية ضد أبويا وأمي علشان مش عايزة أعيش معاهم، فهو كان شايف عيلة واقفة تتكلم قدامه ومش خايفة فلفت نظره، وبدأ يتعامل معايا بحب وأعجب بيا إن أنا مش خايفة».

واختتمت دنيا عبدالعزيز رسالتها قائلة: «عمري ما أنسى نظرة عينيه ليا وبعد كده اشتغلنا كتير مع بعض.. لكن أول مرة دي مقدرش أنساها أبدًا في حياتي».