الجليد يهدد حياة الآلاف.. روسيا تحذر من فيضانات عارمة ودعوة لإخلاء المنازل

ناشدت السلطات الروسية في مدينة أورينبرج الواقعة على بعد 1500 متر من العاصمة موسكو السكان بالإخلاء الفوري، بسبب الارتفاع السريع في مياه الفيضانات بعد أن فاضت أنهار كبيرة على ضفافها بسبب طوفان تاريخي من ذوبان الثلوج.

وارتفعت المياه بشكل حاد في منطقة روسية أخرى، وهي كورجان، وفي كازاخستان المجاورة، وقالت السلطات الروسية إنه تم إجلاء 100 ألف شخص حتى الآن، حيث أدى الارتفاع السريع في درجات الحرارة إلى ذوبان الثلوج الكثيفة والجليد، بحسب وكالة «رويترز».

أكثر من 120 ألف شخص يتركون منازلهم

وترك أكثر من 120 ألف شخص منازلهم في جبال الأورال الروسية وسيبيريا وكازاخستان، حيث غمرت الأنهار الكبرى مثل الأورال، الذي يتدفق عبر كازاخستان إلى بحر قزوين.

إخلاء جماعي لأجزاء من أورينبورج

ودعت السلطات الإقليمية إلى إخلاء جماعي لأجزاء من أورينبورج، وهي مدينة يعيش بها أكثر من نصف مليون نسمة وتقع على بعد 1200 كيلومتر شرق موسكو، وقال سيرجي سالمين، عمدة المدينة: «هناك صافرة إنذار تنطلق في المدينة، هذه ليست تدريبات، هناك عملية إجلاء جماعي جارية».

وقال عمال الطوارئ إن منسوب المياه في نهر الأورال ارتفع بأكثر من مترين عما يعتبرونه مستوى خطيرا، وتدفقت المياه على نوافذ المنازل المبنية من الطوب والخشب في المدينة، وجلست الكلاب الأليفة على أسطح المنازل.

ودعا عمدة المدينة الأهالي إلى جمع وثائقهم وأدواتهم وموادهم الأساسية والخروج من منازلهم، كما أعرب سكان المنازل التي غمرتها المياه عن أسفهم لفقدان ممتلكاتهم.