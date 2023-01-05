ذوبان الثلوج أعلى قمم سانت كاترين ودرجات الحرارة تحت الصفر

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ذوبان الثلوج أعلى قمم الجبال، متوقعا تعرض المدينة خلال الشهر الجاري إلى أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط الثلوج.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جري توفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية والبوتاجاز تحسباً لسقوط أمطار، موضحاً أن الأمطار في جنوب سيناء موسم خير لأنها تعمل على ارتفاع مستوي مياه الآبار الجوفية.

انخفاض درجات الحرارة.

وأشار علي عبد البصير نائب رئيس مدينة سانت كاترين إلى أن درجات الحرارة مازالت منخفضة في المدينة بالكامل وسجلت المدينة فجر اليوم درجة حرارة 1 تحت الصفر، بينما سجل جبل سانت كاترين 8 درجات تحت الصفر، وجبل عباس سجل 4 درجات تحت الصف، وجبل موسي سجل 3 درجات تحت الصفر.

ولفت إلى أن المدينة استقبلت نحو 600 سائح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالأجواء الشتوية بالمدينة، وقال إن المحافظ شدد على ضرورة متابعة الأحوال الجوية مع هيئة الأرصاد تحسبا لهبوب عواصف ثلجية.

المخطط الاستراتيجي لسانت كاترين

أكد محافظ جنوب سيناء إنه جرى الموافقة على المخطط الاستراتيجي لمدينة سانت كاترين خلال عرض الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة اخر التطورات في مشروع التجلي الأعظم الذي يعتبر نقلة تاريخية في مدينة سانت كاترين، بحضور المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء والذي أكد أن المشروع سيكون جاهز للافتتاح قريبا.