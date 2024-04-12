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دراما المتحدة

تيم داوسون: الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين لمنع وصول الحقائق عن غزة

كتب:

يارا أشرف
06:50 م | الجمعة 12 أبريل 2024
استهداف الصحفيين في غزة - صورة أرشيفية

استهداف الصحفيين في غزة - صورة أرشيفية

قال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين تيم داوسون، إنه تم تقديم عددا من الشكاوى إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين بشأن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الصحفيين في غزة.

وأضاف «داوسون»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن محكمتا العدل والجنائية الدوليتان لديهما الحق والمسؤولية في الوصول إلى مرتكبي عمليات الاستهداف بحق الصحفيين في قطاع غزة.

وتابع: «أجرينا العديد من التحقيقات بشأن الأوضاع الجارية في قطاع غزة، كما أن جيش الاحتلال يسعى إلى منع وصول الحقائق عن غزة عبر استهداف الصحفيين في القطاع».

ولفت نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أن جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين في قطاع غزة بشكل متعمد.

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بقلم يارا أشرف