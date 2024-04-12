أحمد عبدالوهاب: بيتر ميمي أشرف على تدريبي في «الحشاشين»

نجح الفنان الشاب أحمد عبدالوهاب فى جذب انتباه الجمهور منذ ظهوره الأول، وفى الحلقات الأولى، بتجسيده شخصية يحيى الجندى السلجوقى ابن مؤذن أصفهان، الذى فقدَ كل أحبابه بالمسلسل لكن ما زال يحتفظ بالخير وحب الدولة السلجوقية بداخله.

وقال أحمد عبدالوهاب، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان يتمنى المشاركة فى مسلسل الحشاشين منذ السنة الماضية حين سمع أنباء التحضير للعمل، وحين عُرضت عليه الشخصية تفاجأ، وكان فى حالة من السعادة الغامرة، وخاصة بعد أن قرأ السيناريو لأنه أدرك أن مساحة الشخصية كبيرة.

وأضاف أنه كان خائفاً فى البداية، إذ كان يفكر فى الاعتذار عن الشخصية، إلا أن المخرج الدكتور بيتر ميمى كان يشجعه واثقاً فى موهبته، وكان يذاكر معه الدور بكل تفاصيله، بل أحياناً كان يتصل به ليضيف معه تفصيلة أكثر للدور.

وأشار «عبدالوهاب» إلى أن التدريبات البدنية كانت صعبة للغاية، وأن المخرج بيتر ميمى كان مشرفاً بنفسه على تدريبه، إذ إنه تدرَّب فى مصر قبل السفر إلى كازاخستان، وتدرَّب أيضاً على يد فريق متخصص فى إسبانيا، موضحاً: «أنا عملت كل حاجة فى مسلسل الحشاشين ما بين تدريبات بدنية وذهنية ونفسية وانفعالات وتحولات».

ووجَّه «عبدالوهاب» الشكر لـ«المتحدة» بسبب حماسهم الشديد لإنتاج عمل ضخم بحجم مسلسل الحشاشين، إذ وفروا كل الإمكانيات اللازمة لخروج العمل بشكل جيد، مشيراً إلى أنه تعاون مع «المتحدة» خلال العام الماضى فى مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»، مع الفنانة يسرا، وحقق نجاحاً كبيراً حينها.

مسلسل الحشاشين يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، سارة الشامى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، بسنت أبوباشا، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.