جيهان الشماشرجي: حققت حلم المشاركة في عمل تاريخي بـ«الحشاشين»

تعيش الفنانة جيهان الشماشرجى انتعاشة فنية بمشاركتها فى 3 أعمال درامية خلال السباق الرمضانى 2024، مشيرة إلى أن التحضيرات لشخصياتها أخذت منها جهداً كبيراً، نظراً لاختلاف طبيعة الأدوار، وأضافت «الشماشرجى»، لـ«الوطن»، أن ردود فعل الجمهور على أدوارها فى دراما رمضان أسعدتها، لافتة إلى أن مشاركتها فى مسلسل جودر جاءت عن طريق ترشيحها منذ أكثر من عام، ووافقت لأنها كانت تتمنى المشاركة فى عمل تاريخى خيالى.

وتابعت بأن شخصية شروق بمسلسل جودر استغرقت منها وقتاً كبيراً فى التحضير، لأن الدور يتطلب التحدث بشكل هادئ بينما هى تتحدث بشكل سريع، مشيرة إلى أن لوكيشن التصوير وملابس العمل أدخلتها فى الأجواء بشكل أكبر.

وعن مشاركتها فى مسلسل «كامل العدد +1» قالت «الشماشرجى»: «لم أتردد لحظة فى قبول هذا الجزء لأنى كنت أعلم أن العمل سيحقق نجاحاً كبيراً كما حدث فى الجزء الأول، وشخصية إنجى دائماً تبحث عن الحب فى المكان الخطأ، ومشهد خطوبتى من صدقى صخر فى المسلسل حقق ردود فعل كبيرة».

وأعربت عن فخرها لمشاركتها فى عمل كبير بحجم مسلسل الحشاشين، منوهة بأن كواليس المسلسل كانت ممتعة وشهدت انسجاماً بين أفراد فريق العمل، متابعة: «سعيدة بنجاح العمل فى جميع أنحاء الوطن العربى»، وأضافت أن شخصيتها بـ«الحشاشين» تختلف عن شخصيتها فى مسلسل جودر، موضحة: «شروق فتاة بسيطة تسكن فى حارة وملابسها أنيقة ومتواضعة، بينما الشخصية الأخرى سلطانة وترتدى المجوهرات والحرير».