وائل الفشني: غناء تتر الحشاشين لم يكن في الحسبان.. وصدمت بعد اختياري لغنائه

قال المطرب وائل الفشني، إن تتر الحشاشين لم يكن في حسبانه، وكان يتحدث إلى أحمد فتوح فأخبره أنه سيقوم بغناء تتر مسلسل الحشاشين، فشعر بصدمة وفي نفس الوقت بخوف وذلك بسبب قرب حلول شهر رمضان المبارك ولم يكن متبق من الوقت إلا أسبوع على حلول الشهر المبارك.

طاقم العمل في الحشاشين وبيت الرفاعي

وأضاف الفشني، خلال حواره ببرنامج «سهرة DMC»، المذاع على فضائية DMC، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، أنه يوجه التحية لكل طاقم العمل بمسلسلي الحشاشين وبيت الرفاعي، لافتًا إلى أن الطاقم كان دارسًا حتى للشخصية التي ستغني تتر المسلسل، والأستاذ أمين أبو حافة ملحن التتر الخاص بمسلسل الحشاشين عندما سمع التتر بعدمها قام الفشني بغنائه، قال له: «يا فشني، أنا لحمي قشعر».

وائل الفشني يعبر عن حبه لأيمن أبو حافة

وتابع: «أحب المزيكا التي يصنعها الأستاذ الملحن أيمن أبو حافة، ولما أرسل لي الكلمات الخاصة بالتتر، قلت لنفسي: «الراجل دا مذاكرني»، وكأنهم منذ سنة يحضرون لتتر الحشاشين، ويعد هذا التتر عودة ليا في الدراما بعد نجاح واحة الغروب، نفس النوع تقريبًا ولكن بشكل أجدد».