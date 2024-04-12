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دراما المتحدة

مسؤولون أمريكيون: نضغط على إيران للتراجع عن توجيه ضربة انتقامية ضد إسرائيل

كتب:

يارا أشرف
08:35 م | الجمعة 12 أبريل 2024
علم إيران

علم إيران

أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن الهدف من نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط ردع إيران عن شن هجوم واسع النطاق وحماية القوات الأمريكية في المنطقة.

وأضافوا، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل تحد يواجه إدارة بايدن التي تحاول تجنب حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.

وأكدوا: «نحاول بشكل عاجل الضغط على إيران للتراجع عن تهديدها بشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل».

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بقلم يارا أشرف