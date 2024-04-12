بايدن: أتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل عاجلا وليس آجلا كتب: يارا أشرف 09:39 م | الجمعة 12 أبريل 2024 الرئيس الأمريكي جو بايدن توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هجوما إيرانيا عاجلا وليس آجلا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ الإيرانية سيناتور أمريكي يهاجم نتنياهو: «لعب مع بايدن وجعل إسرائيل أقل أمنا» البيت الأبيض: بايدن كان واضحا مع نتنياهو بشأن خطوات معالجة المعاناة الإنسانية في غزة ديون بطاقات الائتمان تثير قلق «الفيدرالي الأمريكي».. هل تؤثر على بايدن؟ بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف