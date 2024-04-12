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دراما المتحدة

بايدن: أتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل عاجلا وليس آجلا

كتب:

يارا أشرف
09:39 م | الجمعة 12 أبريل 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هجوما إيرانيا عاجلا وليس آجلا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم يارا أشرف