حزب المصري الديمقراطي يفتتح مقرا جديدا في أسيوط

افتتحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مقرًا جديدًا للحزب بمركز الفتح بأسيوط.

قالت النائبة سناء السعيد، في بيان، إن أنشطة الحزب وعضوياته تتوسع على مستوى المحافظة، وكانت للمؤتمرات الجماهيرية التي نظمها الحزب في انتخابات الرئاسة دورًا في زيادة العضوية وتعرف الجماهير على مبادئه وأفكاره، إضافة للتركيز الإعلامي الذي صاحب هذه المؤتمرات.

إجراء انتخابات المحليات

ومن جانبه، قال عبدالمنعم سيد أحمد، المحامي وأمين الحزب بجنوب أسيوط، إن مركز الفتح به أمانة منتخبة بالفعل، ولكن أنشطة الحزب بالمركز وعضوياته زادت في الفترة الأخيرة، واستدعت وجود مقرات جديدة.

وقال علي الحجار، أمين الحزب بمركز الفتح: كنا عقدنا عدة تدريبات على المحليات منذ فترة طويلة ولكن تأخر إجراء انتخابات المحليات أحدث خمولًا، مشددا أن مطالبة كل الأحزاب السياسية بالحوار الوطني بسرعة إعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات المحليات يستدعي معاودة النشاط وعمل دورات تنشيطية على المحليات وهذا ما سوف نفعله خلال الفترة المقبلة.