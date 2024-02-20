«المصري الديمقراطي» ينظم ندوة عن دور المرأة في الحركة الوطنية المصرية

عقدت أمانة المرأة واتحاد شباب القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة بعنوان «دور المرأة في الحركة الوطنية المصرية»، بحضور فريد زهران رئيس الحزب، وباسم كامل الأمين العام، وعدد من قيادات الحزب ونوابه بالبرلمان، أدارت الندوة منى عبدالراضي أمينة المرأة بالحزب.

دور المرأة في الحركة الوطنية المصرية

وشارك في الندوة عدد من المناضلات والمشاركات في الحركة الطلابية في السبعينيات، مثل الدكتورة كريمة الحفناوي، وحياة الشيمي، وشوقية الكردي، ومريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتحدثت شوقية الكردي عن التواصل بين الحركة النسائية في مصر والعالم واستعرضت تاريخ الحركة النسائية المصرية ومشاركة المرأة في النضال الوطني، فيما تطرقت حياة الشيمي إلى أن كفاح المرأة المصرية لا يقتصر على دورها السياسي فقطن لكنه يمتد لدورها الاجتماعي وكفاحها من أجل الحفاظ على الأسرة وتلبية الاحتياجات الأساسية للأبناء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها حاليا، كما تناولت كفاح المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه جرائم ووحشية الاحتلال.

وتحدثت الدكتورة كريمة الحفناوي عن الحركة الطلابية في السبعينيات وامتداد النضال عبر الأجيال وصولا لجيل يناير.