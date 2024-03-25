«أنتِ الملكة».. «المصري الديمقراطي» يكرم مئات الأمهات في الجيزة

كرم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مئات الأمهات في الحفل الذي نظمته مؤسسة «اصنع حلمك للتنمية المجتمعية» في احتفالية عيد الأم تحت عنوان «أنتِ الملكة».

احتفالية عيد الأم

شهدت الاحتفالية حضور ممثلي العديد من الوزارات: «التعليم والصحة والتموين والقوى العاملة والتضامن»، ومحافظة الجيزة وحي العمرانية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب مشاركة العديد من الرموز الدينية والفنية.

وخلال كلمته بالاحتفال، أشاد المهندس إيهاب منصور، بدور المرأة المصرية في كل مناحي الحياة، وحرصها الدائم على القيام بدورها الأسري والمجتمعي على أكمل وجه.

«أنتِ الملكة»

وقدّم النائب الشكر لكل أمهات مصر على ما يبذلن من جهد متواصل لبناء الأسرة، مختتمًا كلامه بعبارة «أنتِ الملكة».

وشهدت الاحتفالية تكريم عددًا من الأمهات المثاليات، كما تم تكريم بعض من السيدات تقديرًا لدورهن التطوعي في العمل المجتمعي، بعدد من المجالات الصحية والتعليمية والفنية.