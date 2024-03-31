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دراما المتحدة

«المصري الديمقراطي» يكرم ميرفت تلاوي في احتفالية الحزب لشهر المرأة

كتب:

محمد أباظة
03:37 م | الأحد 31 مارس 2024
المصري الديمقراطي يكرم ميرفت تلاوي في احتفالية الحزب لشهر المرأة

المصري الديمقراطي يكرم ميرفت تلاوي في احتفالية الحزب لشهر المرأة

أقامت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إفطارها السنوي واحتفالية بشهر المرأة، حضر الحفل فريد زهران رئيس الحزب، وباسم كامل الأمين العام وعدد من نواب الحزب وقياداته وقيادات أمانة المرأة، وعدد من الضيوف من القيادات الحزبية والسياسية.

منظمة المرأة العربية

وكرّم الحزب السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي السابق وعضو سابق بمجلس أمناء الحزب والتي تولت عدة مناصب منها سفيرة لليابان، رئيس منظمة المرأة العربية، ووكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة، عن دورها الكبير في الدفاع عن المرأة وقضاياها وتمكينها سياسيا واقتصاديا، ونضالها في لجنة الخمسين لوضع الدستور والمواد الخاصة بالمرأة.

كما تم تكريم د.مريم أبو دقة المناضلة الفلسطينية والأسيرة المحررة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن نضالها ضد الاحتلال الصهيوني.

يوم الأرض

وقالت منى عبدالراضي، أمينة المرأة بالحزب، إن التكريم جاء مع يوم الأرض 30 مارس، وتقديرا لدور المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الأرض.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.