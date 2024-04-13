 ماذا بعد رمضان؟.. نصائح للمحافظة على التقوى عقب انقضاء شهر الصيام

مع نهاية شهر رمضان المبارك، يبدأ الكثيرون في التفكير في كيفية البقاء على ارتباطهم بالعبادة بعد انتهاء هذا الشهر المبارك، فإن رمضان يأتي بفرصة لتقوية العلاقة مع الله، إلا أن الاستمرارية في العبادة تُعدّ تحديًا صعبًا للكثيرين، ولذلك يتساءل الكثيرون عن ما بعد رمضان من العبادات والتقرب من الله عز وجل.

ماذا بعد رمضان

وحول تساؤل البعض عن ما بعد رمضان، قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني في مجمع البحوث الإسلامية، إنّ من أدّى الصيام بأحسن طريقة وشعر بالراحة والطمأنينة، وعاش معاني الإسلام خلال وقت الصيام، فهو قادر على الاستمرار في الطاعة بعد شهر رمضان.

ما ينبغي أن نفعله بعد رمضان؟

وأضاف «الهواري» خلال حلقة برنامج «مع الناس» الذي يُبث على قناة «الناس» خلال حديثه عن ماذا بعد رمضان، أنه مَنْ وصل إلى درجة التقوى في شهر رمضان، سيستمر في الطاعة بعد رمضان، ولن يتخل عنها أبدًا، ولا يمكن لجوِّ رمضان أن يؤثر على إرادته في الاستمرار في الطاعة: «إذا كنت تصلي 8 ركعات تراويح في رمضان، فصل ركعتين على الأقل بعد رمضان، واستمر في أعمالك الصالحة والخيرية ولو كانت بسيطة».

وكان قد استشهد مجمع البحوث الإسلامية بقول الإمام أحمد رضي الله عنه، بزيادة العمل الصالح بعد رمضان بقوله: «إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب؛ فدم له على ما يحب».