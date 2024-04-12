اقرأ في عدد الوطن غدا: كبار الكتاب والنقاد يحللون دراما رمضان

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الشركة» منحتهم فرصة العمر في رمضان.. الشباب حصان رابح في «دراما المتحدة»

- كبار الكتاب والنقاد يحللون دراما رمضان

- تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل و«واشنطن»: «طهران» لا تريد حرباً إقليمية

- رفعت رشاد: أعمال «المتحدة» الرمضانية ثراء درامي وثقافي

- جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة في غزة واستشهاد 89 فلسطينياً وإصابة 120 ثالث أيام العيد

- عصام زكريا: دراما «المتحدة»: سقف النجاح.. ومقياسه!

- د. خالد منتصر: دروس مسلسل الحشاشين

- «المالية»: الإفراج عن بضائع بـ8 مليارات دولار لتحقيق توازن الأسعار

- «معيط»: نتعامل بحزم مع عدد من المستوردين لرفضهم الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني

- «التعليم»: الجامعات الأهلية والخاصة تستعد لتنسيق 2024

- «الملا»: «التميز للتحول الطاقي» أول مركز لخدمة البترول في أفريقيا

الصفحة الثانية

- ثالث أيام العيد.. والشواطئ والحدائق «كامل العدد»

- محافظ القليوبية يطالب رؤساء الوحدات المحلية بالمرور اليومي على الرّقعة الزراعية خلال الإجازة لمنع التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

- «التنمية المحلية»: رصد حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها

- «عبدالغفار»: استهدفت مراجعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية

- «الصحة»: 95 زيارة للمستشفيات في 17 محافظة لضبط العمل

- «آمنة» يوجه بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية

- «سويلم»: إزالة تعديات على «نيل بني سويف وأسيوط والقليوبية» وترعة «البليدة» بالجيزة

- متابعة لحظية لمناسيب المياه في مجرى النيل والترع والمصارف خلال إجازة العيد

- بلال الدوي يكتب: «نتنياهو» و«الإنجازات» و«الأكل والشرب»

الصفحة الثالثة

- استمرار جرائم إسرائيل في العيد: قوات الاحتلال ترتكب 8 مجازر جديدة ضد الفلسطينيين في غزة.. وسقوط 89 شهيداً و120 مصاباً

- قصف مدرسة تؤوى النازحين في المخيم الجديد بالنصيرات.. والدفاع المدني ينتشل 13 جثة متحلّلة.. والمستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في رام الله بالرصاص الحي

- «الهجرة» تواصل تشجيع الاستثمار في مصر بعرض مميزات السوق

- «التعليم العالي»: 19 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية وتوسعات مستمرة لرفع مستوى الخدمة للمرضى

- «عاشور»: 125 مستشفى استقبلت 24.5 مليون مريض مصرى و10 آلاف أجنبى خلال العام الماضى

- «جندي»: إتاحة كل المزايا للمستثمرين وتقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات

- «العمل» تتابع تنفيذ قرارات إجازة عيد الفطر لعمال القطاع الخاص

- «شحاتة»: غداً إجازة اعتيادية تخصم من رصيد العامل في ضوء الكتاب رقم 9 لسنة 2024

- عضو «اتحاد الصناعات»: أسعار بعض السلع ستنخفض بنسب تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة

- الدولة والقيادة السياسية داعمان للصناعات المحلية بشكل كبير لتحقيق زيادة في الصادرات

الصفحة الرابعة

- رفعت رشاد يكتب: أعمال «المتحدة» الرمضانية.. ثراء درامي وثقافي

- رامي المتولي: رمضان 2024 موسم حصاد النجاح

- عصام زكريا: دراما «المتحدة»: سقف النجاح.. ومقياسه!

- رامز عباس: استراحة الدراما انتظاراً لسباق جديد

- مصطفى حمد يكتب: «عتبات البهجة».. واستحضار روايح الزمن الجميل

- رحاب لؤى تكتب: أبطال الظل أصحاب «الوصفة السحرية»

الصفحة الخامسة

- د. آمال عثمان تكتب: دراما الوعي في رمضان حقّقت نقلة نوعية للفن المصري

- إمام أحمد: دراما صناعة الوعي من «الاختيار» إلى «الحشاشين»

- خالد منتصر: دروس مسلسل الحشاشين (2)

- مصطفى الكيلاني: السيناريو.. سبب نجاح موسم رمضان 2024

- محمد غالب يكتب: مبدعون في عمر الطفولة

- حاتم سعيد حسن يكتب: ما بين الأساطير والتاريخ والكوميديا والتراجيديا.. الدراما المصرية تنتصر

الصفحة السادسة

- «المتحدة» تهتم بتصعيد الشباب.. ونجاح «مسار إجباري» فاق توقعاتي

- جيهان الشماشرجي: حققت حلم المشاركة في عمل تاريخي بـ«الحشاشين»

- أسامة الهادي: مصطفى شعبان كاريزما وصاحب خبرة كبيرة

- أحمد عبدالوهاب: «ميمي» أشرف على تدريبي في «الحشاشين»

- نقاد: «المتحدة» أتاحت فرصاً حقيقية للشباب في مسلسلات شهر رمضان

- «خيرالله»: دعم الأجيال الجديدة سيغير شكل الخريطة الدرامية مستقبلاً

- «قاسم»: صناعة الدراما بحاجة لدماء جديدة.. والتنوع الدرامي في صالح الجمهور

الصفحة السابعة

- ودقت طبول القمة.. طوارئ داخل القطبين استعداداً لمواجهة الاثنين.. وارتياح سويسري وبرتغالي بعد الفوز في البروفة الأخيرة أمام زد والاتحاد

- 4 غيابات مؤكدة في لقاء الاثنين.. ومحاولات لتجهيز «شلبي وشيكابالا وصبحي» للمباراة

- و6 نجوم خارج الحسابات في المباراة المرتقبة آخرهم مروان عطية.. وترقب موقف «معلول»

- ليلة سقوط ليفربول.. هزيمة تاريخية في الأنفيلد أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.. و«كلوب»: لم نتعرض لذلك من قبل

الصفحة الثامنة

- لا تكتمل فرحة العيد إلا بالملاهي الشعبية

- «لفّي بينا يا دنيا»

- صداقة «عَالماشي».. علي ربيع وكريم عفيفي: واجهنا الخطر بالكوميديا

- «ليلى» تفتتح «أتيليه» بفلوس مكتب المحاماة: صدّقت موهبتي وبدأت

- هدية من مصري بالخارج.. زفّة عربيات وعُمرة للفائزات في مسابقة «قرآن»