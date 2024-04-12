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دراما المتحدة

اقرأ في عدد الوطن غدا: كبار الكتاب والنقاد يحللون دراما رمضان

كتب:

أحمد العانوسي
07:39 م | الجمعة 12 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الشركة» منحتهم فرصة العمر في رمضان.. الشباب حصان رابح في «دراما المتحدة»

- كبار الكتاب والنقاد يحللون دراما رمضان

- تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل و«واشنطن»: «طهران» لا تريد حرباً إقليمية

- رفعت رشاد: أعمال «المتحدة» الرمضانية ثراء درامي وثقافي

- جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة في غزة واستشهاد 89 فلسطينياً وإصابة 120 ثالث أيام العيد

- عصام زكريا: دراما «المتحدة»: سقف النجاح.. ومقياسه!

- د. خالد منتصر: دروس مسلسل الحشاشين

- «المالية»: الإفراج عن بضائع بـ8 مليارات دولار لتحقيق توازن الأسعار

- «معيط»: نتعامل بحزم مع عدد من المستوردين لرفضهم الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني

- «التعليم»: الجامعات الأهلية والخاصة تستعد لتنسيق 2024 

- «الملا»: «التميز للتحول الطاقي» أول مركز لخدمة البترول في أفريقيا

الصفحة الثانية

- ثالث أيام العيد.. والشواطئ والحدائق «كامل العدد»

-  محافظ القليوبية يطالب رؤساء الوحدات المحلية بالمرور اليومي على الرّقعة الزراعية خلال الإجازة لمنع التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

- «التنمية المحلية»: رصد حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها 

-  «عبدالغفار»: استهدفت مراجعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية

- «الصحة»: 95 زيارة للمستشفيات في 17 محافظة لضبط العمل 

- «آمنة» يوجه بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية

- «سويلم»: إزالة تعديات على «نيل بني سويف وأسيوط والقليوبية» وترعة «البليدة» بالجيزة

-  متابعة لحظية لمناسيب المياه في مجرى النيل والترع والمصارف خلال إجازة العيد

- بلال الدوي يكتب: «نتنياهو» و«الإنجازات» و«الأكل والشرب»

الصفحة الثالثة

- استمرار جرائم إسرائيل في العيد: قوات الاحتلال ترتكب 8 مجازر جديدة ضد الفلسطينيين في غزة.. وسقوط 89 شهيداً و120 مصاباً

- قصف مدرسة تؤوى النازحين في المخيم الجديد بالنصيرات.. والدفاع المدني ينتشل 13 جثة متحلّلة.. والمستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في رام الله بالرصاص الحي

- «الهجرة» تواصل تشجيع الاستثمار في مصر بعرض مميزات السوق

- «التعليم العالي»: 19 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية وتوسعات مستمرة لرفع مستوى الخدمة للمرضى

- «عاشور»: 125 مستشفى استقبلت 24.5 مليون مريض مصرى و10 آلاف أجنبى خلال العام الماضى

- «جندي»: إتاحة كل المزايا للمستثمرين وتقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات

- «العمل» تتابع تنفيذ قرارات إجازة عيد الفطر لعمال القطاع الخاص

-  «شحاتة»: غداً إجازة اعتيادية تخصم من رصيد العامل في ضوء الكتاب رقم 9 لسنة 2024

- عضو «اتحاد الصناعات»: أسعار بعض السلع ستنخفض بنسب تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة

- الدولة والقيادة السياسية داعمان للصناعات المحلية بشكل كبير لتحقيق زيادة في الصادرات

الصفحة الرابعة

- رفعت رشاد يكتب: أعمال «المتحدة» الرمضانية.. ثراء درامي وثقافي

- رامي المتولي: رمضان 2024 موسم حصاد النجاح

- عصام زكريا: دراما «المتحدة»: سقف النجاح.. ومقياسه!

- رامز عباس: استراحة الدراما انتظاراً لسباق جديد

- مصطفى حمد يكتب:  «عتبات البهجة».. واستحضار روايح الزمن الجميل

- رحاب لؤى تكتب:  أبطال الظل أصحاب «الوصفة السحرية»

الصفحة الخامسة

- د. آمال عثمان تكتب: دراما الوعي في رمضان حقّقت نقلة نوعية للفن المصري

- إمام أحمد: دراما صناعة الوعي من «الاختيار» إلى «الحشاشين»

- خالد منتصر: دروس مسلسل الحشاشين (2)

-  مصطفى الكيلاني: السيناريو.. سبب نجاح موسم رمضان 2024

- محمد غالب يكتب: مبدعون في عمر الطفولة

- حاتم سعيد حسن يكتب: ما بين الأساطير والتاريخ والكوميديا والتراجيديا.. الدراما المصرية تنتصر

الصفحة السادسة

- «المتحدة» تهتم بتصعيد الشباب.. ونجاح «مسار إجباري» فاق توقعاتي

- جيهان الشماشرجي: حققت حلم المشاركة في عمل تاريخي بـ«الحشاشين»

- أسامة الهادي: مصطفى شعبان كاريزما وصاحب خبرة كبيرة

- أحمد عبدالوهاب: «ميمي» أشرف على تدريبي في «الحشاشين»

- نقاد: «المتحدة» أتاحت فرصاً حقيقية للشباب في مسلسلات شهر رمضان

- «خيرالله»: دعم الأجيال الجديدة سيغير شكل الخريطة الدرامية مستقبلاً

- «قاسم»: صناعة الدراما بحاجة لدماء جديدة.. والتنوع الدرامي في صالح الجمهور

الصفحة السابعة

- ودقت طبول القمة.. طوارئ داخل القطبين استعداداً لمواجهة الاثنين.. وارتياح سويسري وبرتغالي بعد الفوز في البروفة الأخيرة أمام زد والاتحاد

- 4 غيابات مؤكدة في لقاء الاثنين.. ومحاولات لتجهيز «شلبي وشيكابالا وصبحي» للمباراة

- و6 نجوم خارج الحسابات في المباراة المرتقبة آخرهم مروان عطية.. وترقب موقف «معلول»

- ليلة سقوط ليفربول.. هزيمة تاريخية في الأنفيلد أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.. و«كلوب»: لم نتعرض لذلك من قبل

الصفحة الثامنة

- لا تكتمل فرحة العيد إلا بالملاهي الشعبية

- «لفّي بينا يا دنيا»

- صداقة «عَالماشي».. علي ربيع وكريم عفيفي: واجهنا الخطر بالكوميديا

- «ليلى» تفتتح «أتيليه» بفلوس مكتب المحاماة: صدّقت موهبتي وبدأت

- هدية من مصري بالخارج.. زفّة عربيات وعُمرة للفائزات في مسابقة «قرآن»

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بقلم أحمد العانوسي