اقرأ في عدد الوطن غدا: كبار الكتاب والنقاد يحللون دراما رمضان
كتب:
أحمد العانوسي
07:39 م | الجمعة 12 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «الشركة» منحتهم فرصة العمر في رمضان.. الشباب حصان رابح في «دراما المتحدة»
- كبار الكتاب والنقاد يحللون دراما رمضان
- تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل و«واشنطن»: «طهران» لا تريد حرباً إقليمية
- رفعت رشاد: أعمال «المتحدة» الرمضانية ثراء درامي وثقافي
- جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة في غزة واستشهاد 89 فلسطينياً وإصابة 120 ثالث أيام العيد
- عصام زكريا: دراما «المتحدة»: سقف النجاح.. ومقياسه!
- د. خالد منتصر: دروس مسلسل الحشاشين
- «المالية»: الإفراج عن بضائع بـ8 مليارات دولار لتحقيق توازن الأسعار
- «معيط»: نتعامل بحزم مع عدد من المستوردين لرفضهم الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني
- «التعليم»: الجامعات الأهلية والخاصة تستعد لتنسيق 2024
- «الملا»: «التميز للتحول الطاقي» أول مركز لخدمة البترول في أفريقيا
الصفحة الثانية
- ثالث أيام العيد.. والشواطئ والحدائق «كامل العدد»
- محافظ القليوبية يطالب رؤساء الوحدات المحلية بالمرور اليومي على الرّقعة الزراعية خلال الإجازة لمنع التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة
- «التنمية المحلية»: رصد حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها
- «عبدالغفار»: استهدفت مراجعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية
- «الصحة»: 95 زيارة للمستشفيات في 17 محافظة لضبط العمل
- «آمنة» يوجه بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية
- «سويلم»: إزالة تعديات على «نيل بني سويف وأسيوط والقليوبية» وترعة «البليدة» بالجيزة
- متابعة لحظية لمناسيب المياه في مجرى النيل والترع والمصارف خلال إجازة العيد
- بلال الدوي يكتب: «نتنياهو» و«الإنجازات» و«الأكل والشرب»
الصفحة الثالثة
- استمرار جرائم إسرائيل في العيد: قوات الاحتلال ترتكب 8 مجازر جديدة ضد الفلسطينيين في غزة.. وسقوط 89 شهيداً و120 مصاباً
- قصف مدرسة تؤوى النازحين في المخيم الجديد بالنصيرات.. والدفاع المدني ينتشل 13 جثة متحلّلة.. والمستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في رام الله بالرصاص الحي
- «الهجرة» تواصل تشجيع الاستثمار في مصر بعرض مميزات السوق
- «التعليم العالي»: 19 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية وتوسعات مستمرة لرفع مستوى الخدمة للمرضى
- «عاشور»: 125 مستشفى استقبلت 24.5 مليون مريض مصرى و10 آلاف أجنبى خلال العام الماضى
- «جندي»: إتاحة كل المزايا للمستثمرين وتقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات
- «العمل» تتابع تنفيذ قرارات إجازة عيد الفطر لعمال القطاع الخاص
- «شحاتة»: غداً إجازة اعتيادية تخصم من رصيد العامل في ضوء الكتاب رقم 9 لسنة 2024
- عضو «اتحاد الصناعات»: أسعار بعض السلع ستنخفض بنسب تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة
- الدولة والقيادة السياسية داعمان للصناعات المحلية بشكل كبير لتحقيق زيادة في الصادرات
الصفحة الرابعة
- رفعت رشاد يكتب: أعمال «المتحدة» الرمضانية.. ثراء درامي وثقافي
- رامي المتولي: رمضان 2024 موسم حصاد النجاح
- عصام زكريا: دراما «المتحدة»: سقف النجاح.. ومقياسه!
- رامز عباس: استراحة الدراما انتظاراً لسباق جديد
- مصطفى حمد يكتب: «عتبات البهجة».. واستحضار روايح الزمن الجميل
- رحاب لؤى تكتب: أبطال الظل أصحاب «الوصفة السحرية»
الصفحة الخامسة
- د. آمال عثمان تكتب: دراما الوعي في رمضان حقّقت نقلة نوعية للفن المصري
- إمام أحمد: دراما صناعة الوعي من «الاختيار» إلى «الحشاشين»
- خالد منتصر: دروس مسلسل الحشاشين (2)
- مصطفى الكيلاني: السيناريو.. سبب نجاح موسم رمضان 2024
- محمد غالب يكتب: مبدعون في عمر الطفولة
- حاتم سعيد حسن يكتب: ما بين الأساطير والتاريخ والكوميديا والتراجيديا.. الدراما المصرية تنتصر
الصفحة السادسة
- «المتحدة» تهتم بتصعيد الشباب.. ونجاح «مسار إجباري» فاق توقعاتي
- جيهان الشماشرجي: حققت حلم المشاركة في عمل تاريخي بـ«الحشاشين»
- أسامة الهادي: مصطفى شعبان كاريزما وصاحب خبرة كبيرة
- أحمد عبدالوهاب: «ميمي» أشرف على تدريبي في «الحشاشين»
- نقاد: «المتحدة» أتاحت فرصاً حقيقية للشباب في مسلسلات شهر رمضان
- «خيرالله»: دعم الأجيال الجديدة سيغير شكل الخريطة الدرامية مستقبلاً
- «قاسم»: صناعة الدراما بحاجة لدماء جديدة.. والتنوع الدرامي في صالح الجمهور
الصفحة السابعة
- ودقت طبول القمة.. طوارئ داخل القطبين استعداداً لمواجهة الاثنين.. وارتياح سويسري وبرتغالي بعد الفوز في البروفة الأخيرة أمام زد والاتحاد
- 4 غيابات مؤكدة في لقاء الاثنين.. ومحاولات لتجهيز «شلبي وشيكابالا وصبحي» للمباراة
- و6 نجوم خارج الحسابات في المباراة المرتقبة آخرهم مروان عطية.. وترقب موقف «معلول»
- ليلة سقوط ليفربول.. هزيمة تاريخية في الأنفيلد أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.. و«كلوب»: لم نتعرض لذلك من قبل
الصفحة الثامنة
- لا تكتمل فرحة العيد إلا بالملاهي الشعبية
- «لفّي بينا يا دنيا»
- صداقة «عَالماشي».. علي ربيع وكريم عفيفي: واجهنا الخطر بالكوميديا
- «ليلى» تفتتح «أتيليه» بفلوس مكتب المحاماة: صدّقت موهبتي وبدأت
- هدية من مصري بالخارج.. زفّة عربيات وعُمرة للفائزات في مسابقة «قرآن»