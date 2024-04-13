هل صيام الست من شوال بدعة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

مع انقضاء شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن طرق المحافظة على روح العبادة والقرب من الله، والتي من بينهما صيام الست من شوال، إلا أن التساؤل حول صيام الست من شوال بدعة من عدمه، تزايد في الساعات الماضية، وهو ما ردت عليه «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي.

هل صيام الست من شوال بدعة؟

وحول الحديث عن صيام الست من شوال بدعة من عدمه، قالت دار الإفتاء إن صيام الست من شوال يُعد من السنن المحببة عند كثير من العلماء، سواء في العصور السابقة أو الحديثة، يبدأ هذا الصيام بعد يوم العيد مباشرة، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، مؤكدة أنه إذا صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال، فقد أحسن، وإن كان صيامها متفرقًا في شوال في غير هذه المدة، فلا حرج عليه وله أجرها.

واستندت «الإفتاء» خلال حديثها عن صيام الست من شوال، بما رواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.