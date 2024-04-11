حكم صيام الست من شوال بعد عيد الفطر.. دار الإفتاء توضح

يعتاد الكثير من المسلمين على صيام الست من شوال بعد أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أنه قد لا يعلم البعض حكم صيام الستة البيض؟ وهل هو فرض أم سنة، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل صيام الستة البيض فرض

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل صيام الستة البيض فرض، قائلة إنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولصيامها فضل كبير وثواب عظيم، لذلك يجب على الجميع الحرص عليها واغتنام ثوابها الكبير.

صيام الستة البيض

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل صيام الستة البيض فرض؟ إن هذه الأيام أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث المسلمون على صيامها.

واستشهد عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء، عبر قناتها على «يوتيوب»، بما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر»، مضيفًا أن صيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة، حيث إن الحسنة بعشر أمثالها.