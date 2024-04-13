8 أطعمة ومشروبات سحرية تخلصك من آلام المعدة.. احرص على تناولها

تزداد آلام المعدة خلال هذه الأيام مع حلول عيد الفطر 2024، فيما يحرص الكثيرون على تناول المأكولات الدسمة التي قد تسبب آلامًا شديدة، ولذلك يتساءل الكثيرون عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تخفيف آلام المعدة، ووفقًا لموقع «health» الطبي، فإنّ هناك 8 أطعمة ومشروبات فعالة تخلصك من آلام المعدة.

أطعمة ومشروبات تخلصك من آلام المعدة

أوضح الموقع الطبي، أنّ الأطعمة التي تخلص الشخص من آلام المعدة، كالتالي:

- العرقسوس

العرقسوس من المشروبات التي تساعد في التخلص من آلام المعدة، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد الموجودة في جذره، مثل مركبات الجلابريدين والجلابرين، كما أنه يساعد في علاج القرحة الهضمية، وقتل بكتيريا الملوية البوابية.

- الكركديه

يساعد الكركديه في التخلص من آلام المعدة وتخفيف الحموضة، لاحتوائه على الأحماض التي تعالج الجهاز الهضمي.

- عصير البرتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين سي والكثير من الفيتامينات، التي تساعد على تخفيف آلام المعدة، ويمكن شربه عقب تناول الأكل الدسم لتخفيف الآلام.

- عصير التفاح

يحتوي عصير التفاح على الكثير من العناصر الغذائية، ويساهم في التخلص من الإسهال وآلام المعدة.

- ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وهما من العناصر التي تساعد في تخفيف آلام المعدة.

- الزنجبيل

الزنجبيل هو من الأعشاب الطبيعية، التي تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي، ويساعد في التخلص من آلام المعدة، لذا احرص على تناول كوب دافئ بعد الأكل الدسم.

- الموز

يحتوي الموز على معدن البوتاسيوم الذي يسهل عملية الهضم، فضلا عن التخلص من آلام المعدة.

- الخبز

يحتوي الخبز المحمص الأبيض على الكثير من الألياف التي تساعد في التخلص من آلام المعدة، كما أنه من الحبوب الكاملة التي تحسن عملية الهضم.