محمد الدمراوي: لم أمارس عملي كطبيب خلال تصوير مسلسل «جودر»

قال محمد الدمراوي، فنان مصري مشارك في مسلسل «جودر»، إن التمثيل شغفه منذ أكثر من 25 عاما قبل دخوله لكلية الطب، لذلك يحافظ عليه ويعطيه الأولوية دائما، مشيرا إلى أنه يتجه إلى التمثيل في المسرح والسينما ولا يحصل على إجازات، فضلا عن أنه ينقطع عن عمله كطبيب لفترة كبيرة بهدف التركيز على في مهنة التمثيل.

الدمراوي: صعوبة التوازن بين مهنتي الطبيب والممثل

وأضاف «الدمراوي»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي وباسم طبانة على قناة «إكستر نيوز»، أنه كان لا يمارس عمله كطبيب خلال أيام تصوير مسلسل «جودر»، حيث إن عمله كطبيب يتعارض مع التمثيل، فهذان الأمران يستحيل القيام بهما معا.

مشاركة «الدمراوي» في مسلسل «جودر»

وأشار إلى تفاصيل دوره في مسلسل جودر، إذ يقدم شخصية «جزرة»: «مضيت على دوري في جودر منذ يونيو 2022، وكان من المقرر عرضه بشهر رمضان 2023، وكان معي حلقات المسلسل كاملة منذ أول يوم مضيت به للمسلسل، وهذا ساعدني كثيرا في قراءة الشخصية كاملة والدخول في كل أجواء المسلسل»، مؤكدا أن دوره في مسلسل «جودر» كان مغريا للغاية.