ياسر جلال: المخرج إسلام خيري عانى من مرض الحزام الناري أثناء تصوير مسلسل جودر

قال الفنان ياسر جلال، إنه يحمد الله على نجاحه في تجسيد شخصيتين بهذا الشكل الذي عجب الجمهور في مسلسل جودر، مشددا على أن تصوير إحدى الشخصيات قبل الأخرى، هو الذي كان نافعا له في الظهور بهذا الشكل، موضحا أنه كان هناك اتفاق بأن ينتهي من شخصية، ثم يبدأ في تصوير مشاهد الشخصية الأخرى.

ياسر جلال: قولت كفاية شهريار

وتابع «جلال»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»،: «بعد تصوير مشاهد شهريار قولت لتامر مرتضى كفاية شهريار بلاش جودر.. قالي المسلسل جوز»، مشددا على أن المخرج إسلام خيري مخرج العمل عانى خلال تصوير المسلسل من مرض ما.

وأشار إلى أن المخرج إسلام خيري عانى من مرض «الحزام الناري» وكان سببا في أنه غير قادر على فتح عينيه، ورغم ذلك أصر على النزول وتصوير المسلسل خلال فترة مرضه.