عابد عناني: سعيد بالمشاركة في جودر والحشاشين.. ودوري في محارب كان الأصعب

قدم الفنان عابد عناني في موسم رمضان 2024، عدة شخصيات مختلفة في أكثر من عمل درامي تنوع بين 15 و30، حيث قدم شخصيات تاريخية وصعيدية، وذلك من خلال مسلسلات الحشاشين وجودر ومحارب.

وعبر الفنان «عناني» عن سعادته بالمشاركة في أعمال تاريخية عظيمة، مثل جودر والحشاشين، وأعمال شعبية تنتمي إلى الشارع مثل محارب.

عابد عناني: لم أتردد في المشاركة بمسلسل جودر

وقال عابد عناني في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان يتمنى المشاركة في أعمال تاريخية منذ وقت طويل، وعندما أتيحت له الفرصة لم يتردد في قبولها على الإطلاق، موضحا أن مسلسل جودر كان يأخذ وقتا طويلا في التحضيرات.

عناني: «محارب» من أصعب المسلسلات التي قدمتها

وأوضح أن مسلسل محارب من أصعب الأعمال التي قدمها، لكثرة مشاهد الأكشن به، كما أكد سعادته بمشاركته في مسلسل الحشاشين ضيف شرف بأول 3 حلقات، من خلال شخصية الأمير نزار.

عناني: سعيد بتفاعل الجمهور مع أعمالي

وأكد «عناني» سعادته بتفاعل الجمهور مع الشخصيات التي قدمها في مسلسلات محارب والحشاشين وجودر، موضحا أنها كانت مرضية بالنسبة له.