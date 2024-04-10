مخرج جودر: طاقم عمل المسلسل لم يحصل على راحة.. وبذل أضعاف طاقته بلا نوم

كشف المخرج إسلام خيري، عن كواليس مسلسل جودر، قائلا: «المنتج تامر مرتضى كلمني على ألف ليلة وليلة، وكان حلم أي مخرج يعمله، لكني كنت متوقع إني هعتذر عنه، لأنه مخيف»، لافتا إلى أن طاقم العمل منمش ومخدش راحة، واشتغلوا أضعاف طاقتهم، وعملنا على الإغراق في الخيال وكان لها نتائج لاحقة.

وأضاف «خيري»، خلال استضافته مع أبطال مسلسل «جودر»، على قناة dmc، أن نظرية جودر للحياة مختلفة، وخبرات الرحلة تجعله كيف يلعب الشخصية، عادة ما تجد ممثل أكاديمي يهتم بالتكنيك الخاص بالشخصية، وتجد آخر يعمل على تقمص الشخصية باختلاف موهبة الممثل.

ولفت إسلام خيري، إلى أن «ياسر جلال لديه التقمص، بالإضافة إلى أنه أكاديمي دارس دراما، شاهدته وأنا مستمتع، حيث أدى الدور بشكل متقن، من مشي وملابس وحركة».