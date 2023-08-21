الشرطة الأسترالية تعدم سيارة بقيمة 20 ألف دولار بسبب السرعة (فيديو)

في حادثة وقعت هذا الأسبوع، دمرت الشرطة الأسترالية سيارة تم استخدامها بسرعة تجاوزت 253 كيلومترا/ساعة، بهدف ردع السرعة العالية، بحسبما ذكرته قناة «العربية».

تصل قيمة السيارة 20 ألف دولار

وتصل قيمة سعر السيارة نحو 20 ألف دولار تسير بسرعة تجاوزت 253 كيلومترًا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر في أستراليا.

وكان يقود السيارة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، ويُدعى تاريل باور ويليامز، قاد السيارة بسرعة جنونية في منطقة ممنوع تجاوز سرعتها الـ110 كيلومترات في الساعة، وتم القبض على الشاب لعدد من المخالفات من ضمنها التهرب من ملاحقة الشرطة والقيادة بشكل غير قانوني وصدر حُكم عليه بالسجن بموجب القوانين الأسترالية وهي «تهديد سلوك القيادة».

مسؤول بالشرطة: هذه أعلى السرعات التي اكتشفناها

ومن جانبه، تحدث مسؤول بالشرطة قائلاً: «إن الحادث مرفوض تماماً، وأن هذه واحدة من أعلى السرعات التي اكتشفناها على طرق جنوب أستراليا».

ووفقًا لتصريحات الشرطة الأسترالية، تقول إن السرعة المفرطة تعد المسؤولة عن أكثر من ثلث حوادث التصادم القاتلة التي وقعت على الطرق في جنوب أستراليا، وبموجب القانون يتم تحطيم أو بيع سيارات السائقين المتهورين.

وتم تطبيق سياسة بيع بعض السيارات المحجوزة في مزادات، حيث يتم تحويل عائدات هذه المزادات إلى صندوق تعويض ضحايا الحوادث، وأما بالنسبة للسيارات التي تعتبر غير صالحة للسير على الطريق أو تحتوي على عيوب كبيرة، فيتم إتلافها بواسطة السلطات المختصة.

حوادث السرعات العالية تتسب في مقتل وإصابة نحو 41 ألف شخص

وفى سياق متصل، قال وزير الشرطة الأسترالي، إنه تم حرمان حوالي 1500 شخص بشكل دائم من سياراتهم خلال العام الماضي، ويُعَتَبر هذا الإجراء جزءًا من التدابير الصارمة التي تتخذها السلطات لمكافحة القيادة المتهورة وتطبيق العدالة.

ووفقًا لبيانات مكتب البنية التحتية الأسترالية والنقل والاقتصاد الإقليمي، تم تسجيل 998 حالة وفاة وحوالي 40,000 إصابة في حوادث الطرق هذا العام، تعكس هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه البلاد في مجال السلامة المرورية، وتبرز أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز توعية الجمهور بقوانين المرور وسلوكيات القيادة الآمنة.