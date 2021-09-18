متظاهرون ضد قيود كورونا يهاجمون الشرطة الأسترالية (فيديو)

تصاعدت حدة التظاهرات ضد قيود كورونا في أستراليا، وحطمت حشود من المحتجبن في مدينة ملبورن الأسترالية خط الشرطة واعتدت على عناصر الأمن، خلال احتجاجات تجمع الحرية المناهضة للإغلاق الجديد بسبب جائحة كورونا.

وأصيب عشرة ضباط ونُقل ستة إلى المستشفى وتم اعتقال 235 متظاهرًا بعد أن اجتاحت حشود صفوف الشرطة بالقرب من منطقة ريتشموند، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك»، نقلاً عن صحيفة «إندبندت» البريطانية.

واصطف العشرات من المحتجين وبدأوا بدفع الشرطة، وأسقطوهم أرضًا وبدأوا يدوسون عليهم كما توضح لقطات الفيديو.

ونثر الضباط رزاز الفلفل على الحشود في محاولة لدرئهم، وفي اللحظات التي سبقت المهاجمة، ناشد دعاة السلام الحشد وطالبوه بالهدوء.

أستراليا تسجل 1886 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

وسجلت السلطات الصحية في أستراليا 1886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 84 ألفًا و86 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأسترالية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1148 حالة، كما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 61 ألفًا و869 حالة منذ بدء الجائحة، وفقًا لما أفادت به على موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وذكرت صحيفة «ذي إيدج» الأسترالية، اليوم السبت، أن ستة من رجال الشرطة المصابين والبالغ عددهم 10 مصابين نُقلوا إلى المستشفى، واُعتقل 235 متظاهرًا بعد أن استخدمت السلطات رزاز الفلفل ضد مجموعات من المتظاهرين المناهضين للإغلاق، والذين اعتدوا على رجال الشرطة واخترقوا صفوفهم بالقرب من ضاحية ريتشموند.

ومنعت السلطات المتظاهرين من الدخول إلى ملبورن والخروج منها عن طريق وسائل النقل العام والسيارات سعيًا للحيلولة دون بدء الاحتجاجات، إلا أن ذلك لم يحبط التجمع تمامًا.

مئات المحتجين يطالبون بإقالة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا

وسار مئات المحتجين وهم يهتفون منددين بالإغلاق، ومطالبين بإقالة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيل أندروز، ولم يكن معظمهم يرتدي أقنعة الوجه.

وأعلن قائد المنطقة الشمالية الغربية بشرطة فيكتوريا، مارك جاليوت، أنه تم القبض على 235 متظاهرًا منهم 193 متظاهرًا يواجهون غرامات لخرق توجيهات السلطات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، فيما يواجه العشرات اتهامات من بينها الاعتداء والسلوك المشاغب وجرائم مرتبطة بالأسلحة والمخدرات.

يشار إلى أن الشرطة الأسترالية قد اعتقلت مائتي شخص في آخر التظاهرات المناهضة للإغلاق بملبورن في 21 أغسطس الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 4 آلاف شخص.