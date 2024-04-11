حصان يتجول بمحطة سكة حديد في أستراليا ووزارة النقل تسخر من الواقعة

في واقعة غير مألوفة، استطاع حصان الهرب من اسطبل في مدينة سيدني الأسترالية، وقادته أرجله إلى محطة قطار، ما تسبب في دهشة المارة.

دهشة لركاب القطار

وتجول الحصان بحسب موقع «يورو نيوز» في الطرقات قبل أن يدخل إلى رصيف محطة القطار بإحدى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية، وسط تعجب الأفراد من وصول الحصان إلى هذا المكان.

ضيف بـ 4 أرجل

ونقلت لقطات كاميرات المراقبة، التي شاركتها هيئة النقل في «نيو ساوث ويلز» على وسائل التواصل الاجتماعي، واقعة تحرك الحصان على الرصيف وسط دهشة الركاب الذي تعجبوا من وجود هذا الضيف صاحب الأرجل الأربع في محطة القطار وسط تفاعل الأشخاص على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

إفشال خطط الحصان

وتجمع الأشخاص بالقرب من الحصان الذي تجول قرابة 17 دقيقة في المكان، لكنه ظل عاجزا عن الهروب من المكان، لتتدخل الشرطة لإيقاف نزهة الحصان.

نقل الحصان إلى إسطبل

وتمكنت الشرطة من نقل الحصان داخل شاحنة إلى إسطبل للبقاء فيه، في الوقت الذي خرج مات لونغلاند، المدير العام لشبكة السكك الحديدية المحلية «سيدني إن» معلقا بأن هذا الحادث غير مألوف في البلاد، فيما قال وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز جو هايلين، في نبرة دعابة «لا يشاهَد حصان كل يوم على الرصيف».