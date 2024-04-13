«عمال مصر» يتضامن مع اتحاد فلسطين.. ويطالب بوقف الإبادة الجماعية بالضفة الغربية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، تضامنه مع مطالب الاتحاد العام لعمال فلسطين، بوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

الاعتداءات في فلسطين

وناشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، بوقف الاعتداءات اللاإنسانية التي تشهدها قري ومدن فلسطين يوميًا، والتي راح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف جريح، وتدمير كل ما له علاقة بالحياة.

وناشد «جبران» كافة المنظمات النقابية العمالية على مستوى العالم، بالضغط على حكوماتها من أجل وقف إطلاق النار، ووضع حدًا لما يحدث من قتل وحرق للبيوت والسيارات، واستهداف تدمير الحياة في كل قري ومدن فلسطين، بينما ذنب أصحاب الأرض الوحيد هو أنهم يدافعون عن أرضهم وأهلهم.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وقال إن موقف مصر والقيادة السياسية من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير، وأن كافة منظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاثة لجان نقابية ونقابات عامة واتحاد عمال، ينتهجون نهج القيادة السياسية في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التهجير القسري لأهالي فلسطين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية حية في قلوب وضمائر عمال مصر.