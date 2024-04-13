وسط اشتعال الصراع في الشرق الأوسط.. بايدن يقضي عطلته على شاطئ ريهوبوث

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن قضاء عطلة نهاية الأسبوع على شاطئ ريهوبوث بمدينة ديلاوير في ولاية ويلمنجتون الأمريكية، بالتزامن مع زيادة حدة التوترات بين إيران وإسرائيل واحتمالية اقتراب ضربة من طهران ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وصل «بايدن» إلى ريهوبوث أمس الجمعة، وسيغادر غدًا الأحد 14 أبريل، حيث إن شاطئ ريهوبوث قريب من منزل الرئيس الأمريكي، وفقًا للجدول الصحفي للبيت الأبيض،

وقبل وصوله، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارًا بتقييد منطقة الطيران في 10 إبريل، وستعود إلى العمل في الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين المقبل.

وهي المرة الثالثة في عام 2024 التي يتواجد فيها الرئيس الأمريكي في المنطقة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة، والمرة الثالثة منذ انتخابه رئيسًا التي يزور فيها منزله الشخصي في هذا الوقت تقريبًا.

الشرق الأوسط يشتعل.. وعطلة «بايدن» على الشاطئ

ويأتي قضاء عطلة الرئيس الأمريكي على شاطئ ريهوبوث وسط اشتعال الصراع بين إيران وإسرائيل بالشرق الأوسط، إذ تستعد طهران لتوجيه ضربة ضد إسرائيل باستخدام صواريخ كروز، ردًا على قصف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤول إيراني بارز، كما تزداد الأزمة في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار أزمة البحر الأحمر.