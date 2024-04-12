رسالة من الرئيس الأمريكي إلى إيران بشأن ضرب إسرائيل: «لا تفعلوا ذلك»

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى طهران تعليقًا على الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل، قائلا: «لا تفعلوا ذلك».

وأكد «بايدن»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، بينما إيران لن تنجح.

أمريكا ترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط

من جانبه، أعلن مسؤولون أمريكيون أنّ واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط، بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة بشأن ضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على الهجوم الإسرائيلي السابق على السفارة الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى مقتل مسؤول إيراني كبير.

وبحسب موقع «أكسيوس» تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أنّ الهجوم الإيراني سيشمل إطلاق صواريخ باليستية، وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية من إيران إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.