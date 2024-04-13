قائد الأركان الأوكراني يطلب المساعدة العسكرية: الوضع في كييف يتدهور

خلال الفترة الأخيرة، تواجه القوات العسكرية في أوكرانيا أزمة حقيقية في حربها مع الجيش الروسي، خاصة مع نقص الأسلحة التي تساعدهم على الاستمرار، وضعف الإمدادات من الدول الغربية، بالإضافة إلى أن قائد هيئة الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أعلن اليوم السبت، عن تدهور الأوضاع على الجبهة الشرقية، نتيجة هجوم «موسكو» المتواصل على مدينة تشاسيف يار.

كما شارك «سيرسكي» عبر تطبيق «تلجرام»، واصفا الوضع في أوكرانيا بالمتدهور، قائلا: «الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب التصعيد المتزايد بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، التي جرت في منتصف مارس الماضي، بالإضافة إلى أن الجيش الروسي يواصل هجومه على المواقع الأوكرانية في قطاعي ليمان وباخموت بمجموعات هجومية مدعومة بمركبات مدرعة»، وفقا لما ذكرته وكالة «لفرانس برس».ا

قائد هيئة الأركان الأوكراني يحذر من نقص المعدات العسكرية

فيما أشار «أولكسندر» إلى وجود فارق كبير في القوة العسكرية بين كييف وموسكو، من حيث التفوق التقني والإمكانيات التكنولوجية في الأسلحة، موضحا أن هناك أمران ضروريان للتغلب على العدو في الحرب القائمة، وهما الاهتمام بجودة تدريب الجنود العسكريين، بالإضافة إلى دعم الدول الأوربية البلاد بمزيد من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، بحسب ما ذكرته فرانس برس.