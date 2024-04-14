4 أعراض رئيسية تدل على الإصابة بمرض القولون العصبي.. منها نقص الطاقة

نشرت مديرية الصحة بالشرقية، عددا من الإرشادات لتوعية المواطنين بالقولون العصبي، وما هي الأعراض التي تؤكد وجود القولون لدى المريض.

ما هو القولون العصبي

القولون العصبي هي حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي مُسببة أعراض مثل تقلصات المعدة، الإسهال، والانتفاخ وقد تستمر لعدة أيام أو أسابيع، لكن تغيير النظام الغذائي والأدوية يمكن أن يُساعد في السيطرة على الأعراض.

الأعراض الرئيسية لمرض القولون العصبي

وأوضحت مديرية الصحة بالشرقية، أن هناك عددا من الأعراض إذا ظهرت على الشخص فيكون مصابا بمرض القولون العصبي، وعليه أن يتوجه إلى الطبيب لكتابة العلاج المناسب له.

وجاءت الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض القولون العصبي كالآتي:

1- آلام أو تشنجات في المعدة تكون أسوأ بعد تناول الطعام.

2- الانتفاخ تشعر بأن البطن ممتلئ ومنتفخ بشكل غير مريح.

3- الإسهال أو الإمساك مع عدم القدرة على إفراغ أمعائك بالكامل.

4- التعب ونقص الطاقة والغثيان وآلام الظهر.