نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي في العيد.. «مارس رياضة واشرب مياه»

عيد الفطر من أهم الاحتفالات والتجمعات العائلية، ورغم انتظاره بشغف ولهفة كبيرة إلا أن بعض الأشخاص يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي خلال هذه الفترة، وذلك بسبب تغيير نمط الأكل، إذ يتبع الكثير من الأشخاص في شهر رمضان نظامًا غذائيًا خاصًا يختلف عن باقي أيام السنة، وعند حلول العيد؛ قد يُفرط البعض في تناول الطعام، خاصةً الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مما قد يُؤدّي إلى الإصابة بعسر الهضم واضطرابات المعدة.

ووضعت هيئة الدواء المصرية أسباب اضطرابات الجهاز الهضمي في عيد الفطر، وبعض النصائح لتفادي هذه الاضطرابات خلال فترة العيد: ​​

أسباب اضطرابات المعدة في عيد الفطر

- تناول كميات كبيرة من الطعام: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير إلى عسر الهضم، خاصةً للأشخاص الذين لا يعتادون على تناول كميات كبيرة من الطعام.

- تناول الأطعمة الدسمة: تعد الأطعمة الدسمة من أكثر الأسباب شيوعًا لاضطرابات الجهاز الهضمي، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

- تناول الأطعمة الحارة: قد تؤدي الأطعمة الحارة إلى تهيج المعدة والأمعاء، مما قد يؤدي إلى الإسهال أو حرقة المعدة.

- قلة شرب الماء: يؤدّي قلة شرب الماء إلى الإمساك وجفاف الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الجهاز الهضمي.

- القلق والتوتر: يؤدي القلق والتوتر إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

نصائح تفادي اضطرابات الجهاز الهضمي

- تناول وجبات صغيرة من أجل إتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد. ​​

- مضغ الأكل جيدًا. ​​

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول. ​​

- تجنب الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية. ​​

- تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية. ​​

- تناول البروبيوتك أو البكتيريا النافعة مثل الزبادي. ​​

- ممارسة النشاط البدني المناسب لحالتك الصحية مثل المشي أو الرياضة البسيطة. ​​

كما تنصح هيئة الدواء المصرية مرضى القلب وضغط الدم بالابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية خاصة اللحوم المملحة والمخللات، إذ تحتوي على كميات كبيرة من الملح، كذلك يجب الإكثار من شرب السوائل وتناول الخضار والفواكه وعدم الإكثار من شرب المنبهات. ​​