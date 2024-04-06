5 طرق طبيعية لتهدئة اعراض القولون العصبي.. احذر المشروبات الغازية

القولون العصبي النفسي أو متلازمة القولون المتهيج هو أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة الذي يؤثر على الأمعاء الغليظة بشكل رئيسي، ويُسبب أعراضا مزعجة قد تعيق قيام المريض بالأنشطة اليومية، وغالبًا يحدث نتيجة ارتفاع مستوى بعض المواد الكيميائية في الجسم مثل السيروتونين أو الجاسترين أو نتيجة فرط حساسية الجهاز المناعي، وفقًا لما ذكره موقع webmd.

أعراض القولون العصبي

وأوضح الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن متلازمة القولون العصبي تحدث نتيجة عوامل عصبية أو الضغط النفسي أو تناول أطعمة مهيجة للقولون العصبي ما يؤثر على الجهاز الهضمي، وتسبب متلازمة القولون العصبي عدة أعراض تمتد من بضعة أيام إلى أشهر مثل تشنجات البطن وتقلصات الأمعاء، وحدوث الإمساك أو الإسهال، فضلًا عن حدوث الغازات وانتفاخ البطن والصداع بالإضافة إلى التأثيرات النفسية كالقلق والاكتئاب.

5 طرق طبيعية لتهدئة القولون العصبي

ونصح عز العرب في حديثه لـ «الوطن»، بضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بالجهاز الهضمي للتأكد أن تلك الأعراض مرتبطة بمتلازمة القولون العصبي، وفي حال التأكد يُمكن اتباع 5 طرق طبيعية لتهدئة القولون العصبي النفسي:

الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات المُهيجة للقولون العصبي مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين (الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة)، وكذلك المشروبات الغازية، والمحليات الصناعية، والأطعمة مرتفعة الدهون والسكريات.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية لأنها من الأكلات التي تريح القولون، مثل الخضروات والحبوب الكاملة والفواكه.