بعد تسلم دفعة 2024.. 9 معلومات عن المقاتلة «سو 35 إس» الروسية

تسلمت القوات الجوية الروسية، أول دفعة من طائرات «سو 35 إس» متعددة المهام، المخصصة لعام 2024، وفق لما نشرته وسائل إعلام روسية، نقلا عن مؤسسة «روستيخ» الحكومية.

وفي ديسمبر من العام الماضي، رافقت 4 مقاتلات «سو 35 إس»، المنتمية إلى الجيل «4++»، طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال رحلة قام بها إلى الشرق الأوسط، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في ذلك التوقيت، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن كل مقاتلة روسية مزودة بـ4 صواريخ «جو جو» على حمالة خارجية، ونرصد أهم المعلومات عن الطائرة:

- تلقب طائرات «سو 35» بملكة المقاتلات، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

- تتميز مقاتلات سو 35 إس الروسية بخصائص قريبة من الموجودة في طائرات الجيل الخامس.

التحليق بسرعة 2400 كلم/ساعة

- يمكن لمقاتلات «سو 35 إس» الروسية التحليق بسرعة 2400 كلم/ساعة، وقطع 3 آلاف و600 كيلومترا في كل مهمة.

- تم طلاء مقاتلات «سو 35 إس» الروسية بمواد خاصة لتقليل بصمتها الرادارية.

- حصلت مقاتلات «سو 35 إس» الروسية، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية على معدات حرب إلكترونية تحميها من ضربات الصواريخ الموجهة.

- وجهزت مقاتلات«سو 35 إس» الروسية برادارات لتتبع 30 هدفا في نفس الوقت، وتمكنها من ضرب 8 أهداف في وقت واحد.

12 نقطة تعليق لحمل الأسلحة على «سو 35 إس»

- تثبت على مقاتلات «سو 35 إس» الروسية 12 نقطة تعليق لحمل أسلحة موجهة وغير موجهة.

-تم تجهيز مقاتلات «سو 35 إس» الروسية برشاشات «جريازيف شيبونوف جي إس إتش-30-1» من عيار 30 ملم.

-جهزت مقاتلات «سو 35 إس» الروسية بصواريخ «جو جو» يمكنها ضرب أهداف على مسافة 400 كيلومتر.