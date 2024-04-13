أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق السبت.. رابع أيام العيد

استقرت أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق المصرية، في رابع أيام العيد، على الرغم من زيادة الإقبال على الشراء، إذ أنها من الأكلات المحببة للمصريين طوال أيام العيد، حيث تجتمع الأسر وتتناولها.

أسعار الفسيخ والرنجة

وتتباين أسعار الفسيخ والرنجة من محافظة لأخرى، ومن محل لآخر، لذا نستعرض خلال التقرير التالي، متوسط أسعار الفيسخ والرنجة، وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق.

- سعر كيلو الفسيخ نحو 370 جنيها.

- سعر كيلو الملوحة نحو 400 جنيه.

- سعر الرنجة فيليه إلى نحو 63 جنيها.

- سعر الرنجة بالواحدة نحو 50 جنيها.

- سعر كيلو الرنجة نحو 140 جنيها.

- سعر كيلو السردين الروسي نحو 160 جنيها.

- النصف كيلو من البطارخ الطازجة نحو 160 جنيها.

- سعر كيلو السردين البلدي من 65 جنيه إلى 70 جنيها.

- سعر كيلو الفسيخ المخلي نحو 420 جنيها.

- سعر الرنجة المخلية نحو 255 جنيهًا.

- سعر كيلو الرنجة المخلية بالبطارخ نحو 305 جنيهات.

هذا وفى سياق منفصل، حذرت الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، من مخاطر تناول الفسيخ والرنجة على الريق، مشيرة إلى أن تناول الرنجة أو الفسيخ على معدة فارغة يؤدي الى نوع من «التسمم الغذائي»؛ حيث يحتوي هذا النوع من الأسماك على أحد أنواع البكتيريا الخطيرة للغاية يطلق عليها «كروستريديا»، والتي تؤدي إلى التسمم.