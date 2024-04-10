أسعار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر.. تبدأ من 50 جنيها

في صباح أول أيام عيد الفطر، تجتمع غالبية الأسر المصرية حول طبق شعبي شهي، وهو الفسيخ والرنجة، وكل سيدة تضع لمساتها وإضافاتها على هذه الوجبة كما تريد، ومع قدوم أول أيام عيد الفطر المبارك نقدم إليكم أبرز أسعار الفسيخ والرنجة في المحال التجارية.

وتختلف أسعار الفسيخ والرنجة من محل لآخر، ونعرض متوسط الأسعار الخاصة بهما في السطور التالية، وفق جولة أجرتها «الوطن» في أحد المحال التجارية.

أسعار الفسيخ والرنجة

وتبدأ أسعار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر من 50 جنيها.

سجل سعر كيلو الفسيخ نحو 370 جنيها.

سجل سعر كيلو الملوحة نحو 400 جنيه.

- ووصل سعر الرنجة فيليه إلى نحو 63 جنيهًا.

- سعر الرنجة بالقطعة وصل إلى 50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الرنجة نحو 170 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو السردين الروسي والبلدي نحو 160 جنيهًا.

- سجل سعر النصف كيلو من البطارخ نحو 160 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السردين من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الفسيخ المخلي 420 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الفسيخ ملح خفيف إلى نحو 420 جنيهًا.

ويبلغ سعر الرنجة المخلية نحو 255 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ حوالي 280 جنيهًا.

كما يبلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ مخلية نحو 305 جنيهات.