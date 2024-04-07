احذر تناول الفسيخ والرنجة على الريق.. تؤدي لمضاعفات خطيرة

عادًة ما يبدأ معظم المسلمون وجباتهم الغذائية أول أيام عيد الفطر المبارك بتناول أسماك الرنجة والفسيخ على معدة فارغة، ولكنها تمثل خطرا على الصحة العامة؛ إذ ترتفع نسبة الصوديوم في الجسم بشكل مفاجئ، ما يؤدي لمشكلات في وظائف الأجهزة الحيوية الأخرى، وقد تؤدي لأمراض خطيرة تنتهي بالوفاة.

وبحسب ما ذكرته دكتور غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، نقدم فيما يلي مخاطر تناول الفسيخ والرنجة على الريق.

مخاطر الرنجة والفسيخ على معدة فارغة

- التسمم الغذائي

بحسب أخصائية التغذية العلاجية فإن تناول الرنجة أو الفسيخ على معدة فارغة قد يسبب «التسمم الغذائي»؛ إذ يحتوي هذا النوع من الأسماك على بكتيريا خطيرة للغاية تدعى «كروستريديا»، والتي يعمل دخولها للجسم وخاصًة على «الريق» إلى التسمم.

- ارتفاع ضغط الدم

تحتوي الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ على كميات عالية من الصوديوم، وتناولها على الريق يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع ضغط الدم، عند الأشخاص الطبيعيين أو المصابين بأمراض الضغط، ومن العلامات التي تظهر آلام في العضلات، والصداع.

- تورم الأطراف

عند تناول الرنجة والفسيخ خاصًة على الريق يتم حبس الماء بداخل أنسجة الجسم، بدئًا من أول قطرة تتناولها، نتيجة كمية الأملاح الكبيرة بوجبة الرنجة والفسيخ، ما يؤدي إلى تورم القدمين واليدين، بجانب زيادة دوران حجم البطن.

- أمراض الكلى

أوضحت «غادة» أن دخول كميات كبيرة من الصوديوم الموجود في الرنجة والفسيخ إلى الجسم في حالة فراغ المعدة، يؤدي إلى زيادة الضغط على الكلى، ما يزيد من خطر تدهور وظائفها، وقد ينتج عن ذلك الدخول في دائرة الأمراض الكلوية.

- تهيج المعدة

قد تؤدي وجبة الرنجة والفسيخ على الريق إلى الالتهابات الهضمية؛ إذ يمكن أن يسبب تهيجًا للمعدة والأمعاء، وقد تصل في أسوء الحالات لقرحة المعدية.

نصائح لتناول الرنجة والفسيخ

تنصح «غادة» بتأخير تناول أسماك الرنجة أو الفسيخ إلى موعد وجبة الغداء، مع ضرورة تناولهم مع البطاطس، والخضروات الورقية خاصًة البقدونس، مع الحرص على تناول طبق من الفاكهة بعد الوجبة، مثل الموز والكنتالوب؛ للتخلص من الأملاح الزائدة بالجسم، إذ تمثل هذه الأطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم مساعد قوي في إدرار البول.