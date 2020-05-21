الكافيار بـ1600 جنيه.. أسعار الرنجة والفسيخ في عيد الفطر 2020

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر المبارك، إذ اعتاد المصريون على تناول الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين.

ورصدت "الوطن" أسعار الأسماك المملحة بأبرز الأماكن كالتالي:

أسعار الرنجة والفسيخ بفسخاني شاهين

كيلو رنجة 70 جنيها.

كيلو فسيخ 180 جنيها.

كيلو ملوحة 150 جنيها.

كيلو سردين 70 جنيها.

برطمان بطارخ 200 جرام 35 جنيها.

كيلو كافيار 1600 جنيه.

أسعار الرنجة والفسيخ بفسخاني البحرين

كيلو رنجة 45 جنيها.

كيلو فسيخ 160 جنيها.

كيلو ملوحة 120 جنيها.

كيلو سردين 60 جنيها.

برطمان بطارخ 500 جرام 75 جنيها.

أسعار الرنجة والفسيخ بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

كيلو رنجة 32 جنيها.

أسعار الرنجة والفسيخ بخير زمان

كيلو رنجة بلدي: 34 جنيها.

كيلو رنجة مغلفة: 60 جنيها.

كيلو فسيخ بلدي: 140 جنيها.

كيلو فسيخ مخلي: 200 جنيه.

كيلو سردين: 59 جنيها.

برطمان فسيخ مخلي 350 جراما: 135 جنيها.

برطمان سردين فيليه 350 جراما: 40 جنيها.

أسعار الرنجة والفسيخ بأولاد رجب

كيلو رنجة سوبر جامبو: 33 جنيها.

كيلو رنجة مغلفة: 50 جنيها.

كيلو رنجة فريش: 40 جنيها.

كيلو فسيخ بلدي: 160 جنيها.

أسعار الرنجة والفسيخ في بيم

رنجة مدخنة مغلفة ربع كيلو: 12.95 جنيه.