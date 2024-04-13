إجراءات مهمة من «التعليم» مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات لمواجهة الغش الإلكتروني مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، والمقرر أن ينطلق يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع وفقًا للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسية يوم 22 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو، مؤكدة على اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله وهي :-

- تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي

- الوزارة تلقت 12375 طلب تحويل وحرصت على رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة.

- قبول 4824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل

- رفض 7551 طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل

- اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله

- سرعة تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم الإثنين 10 يونيو 2024: بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والاحصاء.

- ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية .

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024 : مادة الكيمياء والجغرافيا .

- يوم الأربعاء 10 يوليو2024 : مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية .

- يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.