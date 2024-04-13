«التعليم» توضح حقيقة إلغاء المشروعات البحثية لصفوف النقل الترم الثاني

حسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء المشروعات البحثية الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، وذلك بسبب ضيق الوقت وخاصة مع تبكير مواعيد امتحانات الترم الثاني.

لا صحة لإلغاء المشروعات البحثية لصفوف النقل

وأكد المصدر، في تصريحات لـ «الوطن» أنه لا صحة لإلغاء المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بخصوص هذا الشأن، وأن ما يتم تداوله عار تمامًا من الصحة.

وأشار المصدر، إلى تحديد موضوعات الأبحاث لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي للصف الثاني الثانوي، من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية، ويتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة.