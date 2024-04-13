«التعليم»: رفض 7551 طلب تحويل لطلاب الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا، أوضحت فيه رفض 7551 طلب تحويل لطلاب الثانوية العامة، وذلك لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ كافة الإجراءات المنظمة للجان سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، بشكل مبكر، وانتهاجًا لمبدأ الشفافية، وعرض الجهود المبذولة من جانب الوزارة لضمان انضباط لجان الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية.

الوزارة تلقت 12375 طلب تحويل

وشكلت وزارة التعليم لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من 13 يوليو، وحتى 4 أكتوبر برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

واشترطت اللجنة تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية، أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

وحرصت الوزارة على التدقيق في كافة الطلبات المقدمة للجنة والتي بلغ عددها 12375 طلب تحويل متنوع بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الإدارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة.

كما حرصت الوزارة على رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة، كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدًا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

قبول 4824 طلب تحويل

وعقب الفحص الدقيق لطلبات التحويل تم قبول 4824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل، تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل، بينما تم رفض 7551 طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.