«التعليم»: إجراءات متطورة لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تستعد لعقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل، وسط إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله، إلى جانب سرعة تطبيق كل الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون.

مكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن هذه الخطوات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على بذل كل الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة، وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها لا تدخر جهدا في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وانضباط كل جوانبها.