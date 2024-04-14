كل ما تريد معرفته عن أكبر انتخابات في العالم.. «مليار شخص يدلي بصوته»

تبدأ أكبر انتخابات في العالم الأسبوع المقبل عندما يتم الإدلاء بأول بطاقات الاقتراع في استطلاعات الرأي الوطنية الضخمة في الهند، والتي تعتبر الأكثر أهمية منذ عقود مع إمكانية تشكيل مستقبل البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

سيشارك ما يقرب من 1 مليار شخص في الهند في أكبر انتخابات في العالم، ومؤهلون ما إذا كانوا سيمنحون رئيس الوزراء ناريندرا مودي فترة ولاية ثالثة على التوالي، وتمديد حكم حزب بهاراتيا جاناتا لمدة 10 سنوات، لاسيما أن في عهد مودي، أصبحت الهند الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في العالم، مما دفع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة إلى وضع القوة العظمى تقريبًا.

كل ما تريد معرفته عن أكبر انتخابات في العالم

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته على أكبر انتخابات في العالن، وتأتي كالتالي:

- الانتخابات الوطنية في الهند هي ممارسة عملاقة في الديمقراطية والخدمات اللوجستية تستغرق أكثر من شهر حتى تكتمل.

- حوالي 968 مليون شخص مؤهلون للتصويت - أكثر من سكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعين.

- يتم الاقتراع على سبع مراحل في جميع أنحاء البلاد، تبدأ في 19 أبريل وتنتهي في 1 يونيو.

- يتم فرز جميع الأصوات من 28 ولاية وثماني مناطق اتحادية في البلاد وإصدار النتائج في 4 يونيو.

- في ظل نظام متعدد الأحزاب، سيصوت الهنود لملء 543 مقعدًا من أصل 545 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، يسمى لوك سابها، بمقعدين آخرين رشحهما رئيس البلاد.

- سيشكل الحزب الذي يتمتع بالأغلبية حكومة ويعين أحد مرشحيه الفائزين كرئيس للوزراء.

من هم المتنافسون؟

لا يزال مودي وحزب بهاراتيا جاناتا يتمتعان بشعبية كبيرة ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤمن خمس سنوات أخرى في السلطة.

المنافس الرئيسي لحزب بهاراتيا جاناتا هو المؤتمر الوطني الهندي، الذي حكم البلاد طوال 77 عامًا منذ الاستقلال ولكنه يجد نفسه الآن في حالة ركود.

في محاولة لمنع فوز مودي آخر، شكل الكونجرس تحالفًا مع قادة المعارضة الآخرين، بما في ذلك الأحزاب الإقليمية الرئيسية، وأطلق التحالف الوطني الهندي الشامل للتنمية، أو الهند، حملته أواخر الشهر الماضي على منصة «إنقاذ الديمقراطية».

السليل السياسي راهول غاندي هو وجه حزب المؤتمر لكن الشخصيات الرئيسية الأخرى تشمل الزعيم الشعبي لحزب عام آدمي ورئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال.

وهناك أيضًا شركات إقليمية ثقيلة الوزن مثل رئيس وزراء ولاية البنجال الغربية وكونجرس عموم الهند ترينامول «ماماتا بانيرجي» ورئيس وزراء تاميل نادو في الجنوب موثوفيل كارونانيدي ستالين، الذين سيتنافسون على منع استحواذ حزب بهاراتيا جاناتا في ولاياتهم حيث لم يخترق مودي بعد.

التصويت على ارتفاع 15000 قدم

يُعتقد أن انتخابات الهند هي الأغلى في العالم، حتى أنها فاقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ففي عام 2019، أنفقت الأحزاب السياسية والمرشحون والهيئات التنظيمية ما يصل إلى 8.6 مليار دولار، وفقًا لمركز الدراسات الإعلامية ومقره دلهي، وفي هذا العام، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى ما بعد ذلك.

ومن القمم العالية لجبال الهيمالايا إلى الغابات النائية للولايات الوسطى في الهند، يتم الإدلاء بالأصوات إلكترونيًا عبر أكثر من 1 مليون مركز اقتراع.

وسيتم نشر حوالي 15 مليون عامل انتخابي يسافرون عبر الطرق والقوارب والجمال والقطار والمروحيات للوصول إلى كل ناخب هندي.

على ارتفاع 15256 قدمًا (4650 مترًا)، كانت «تاشيجانج»، وهي قرية في أقصى شمال ولاية هيماشال براديش على الحدود مع الصين، أعلى مركز اقتراع في العالم عندما صوت سكانها في انتخابات حكومة الولاية لعام 2022.

وفي عام 2019، خاض أكثر من 8000 مرشح الانتخابات، وهذا العام، لا يزال يتم الإعلان عن المرشحين، لكن أكثر من 2700 حزب سيقاتلون على مقاعد في لوك سابها، بما في ذلك ستة أحزاب وطنية وأكثر من 70 دولة.