طريقة عمل بسكويت جوز الهند بخطوات بسيطة.. مش هتشتريه من برة تاني

يشتهر عيد الفطر المبارك بتناول الكحك والبسكويت وهي عادة شائعة في مصر منذ سنوات طويلة، ويحاول الكثير أيضًا أن يضع لمسات واختراعات في البسكويت، منها حشوه بالعجوة والملبن، وأيضًا بسكويت جوز الهند، وفي السطور التالية، طريقة عمل بسكويت جوز الهند، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي على قناة «CBC سفرة».

مقادير طريقة عمل بسكويت جوز الهند:

- 2 كوب دقيق.

- كوب جوز هند.

- نص كوب سمنة.

- 2 بيض.

- فانيليا.

- كوب سكر بودرة .

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

ولطريقة عمل بسكويت جوز الهند، يجب القيام بخلط الدقيق والبيكينج بودر معًا في وعاء، ثم وضع الزبدة ويفرك الدقيق جيدًا بأطراف الأصابع، ثم يضاف السكر ونصف كمية من جوز الهند والفانيليا، وخلطهما معًا جيدًا.

ثم وضع بيضة واحدة حسب الكمية وخلط البيض في العجينة السابق ذكرها جيدًا، وذلك للحصول على عجينة متماسكة وجافة نوعًا ما، ثم تفرد العجينة بعد دقائق وتقطع إلى أشكال حسب الرغبة، ثم وضعها بعد ذلك في صينية مدهونة بالزبدة.

ثم يتم دهن وجه البسكويت جوز الهند بالبيض ثم رشها بجوز الهند، وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة تصل إلى ربع ساعة.

طريقة أخرى لعمل بسكويت جوز الهند

وهناك طريقة أخرى لطريقة عمل بسكويت جوز الهند، ومقاديرها كالآتي:

- 3 أكواب دقيق.

- كوب سكر بودرة.

- كوب حليب دافي.

- كوب ونص جوزهند.

- كوب زبدة.

- رشة ملح.

- ملعقة بيكينج بودر.

- بيضتين.

نضع الدقيق والزبدة والبيكنيج بودر ونخلطه مع السكر وجوز الهند وبيضة ونصف، ونترك صفار البيض لندهن البسكويت بعد الانتهاء، ثم وضع الحليب ونعجن الخليط بالكامل، ثم نقوم بفرده وتقطيعه أشكال حسب الرغبة، ثم ندهن بسكويت جوز الهند بعد تقطيعه بصفار البيض ويمكن أن نضع جوز هند فوقه أو نزينه بحبات السوداني أو الفسدق.