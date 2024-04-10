«طعام من الجنة».. أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في الهند

مع حلول عيد الفطر المبارك، تختلف الاحتفالات في جميع أنحاء العالم بطقوسٍ وتقاليد مميزة لكل مجتمع، وعادة ما يرتبط الاحتفال بالطعام لكن تختلف من دولة إلى أخرى، فتجد لكل دولة وجبة مميزة في الأعياد، مثل الكحك والبسكويت التي اعتاد المصريون تناولها.

حلوى الهنود في عيد الفطر

وفي الهند يختلف الأمر قليلًا، فالحلوى المرتبطة بعيد الفطر تسمى الخير، بحسب الشاب الهندي عقيب خان، مشيرا إلى أن لهم طقوس خاصة في الاحتفال بالعيد المبارك، تبدأ بأداء صلاة العيد ثم يتناولون وجبة «الخير»، وهي حلوى تشبه «الرز بلبن» مع اختلاف المكونات.

تبدأ الاحتفالات قبل تناول تلك الوجبة بالتهاني، ثم إسعاد الأطفال بمنحهم العيدية، لشراء كل ما يحلو لهم من ألعاب وحلوى، بحسب «عقيب»، لـ«الوطن»، موضحًا أنّ بهجة العيد تكمن في تناول وجبة «الخير» الدسمة، التي وصفها بأنها «طعام من الجنة»، تحرص الأمهات على تحضيرها في المنزل، لذا نستعرض لكم طريقة عمل حلوى الخير:

طريقة عمل حلوى الخير الهندية

نصف كوب من الأرز طويل الحبة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاستر.

القليل من الزعفران.

عدد 2 حبهان.

كوب من السكر.

ملعقتين كبيرتين من الزبيب.

لتر ونصف من الحليب.

القليل من أوراق الورد.

القليل من اللوز.

طريقة تحضير حلوى الخير

ينقع الرز ويصفى ويترك جانبًا لمدة نصف ساعة أو لحين الوصول لقوام هش يمكن تفتيته بالضغط عليه، ومن ثم يسخن الحليب في إناء مع الاحتفاظ بالقليل منه لاستخدامه لاحقًا، ويضاف إليه الأرز، مع الحرص على تكسير بعضًا منه للحصول على قوام سميك، ويترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة، حتى ينضج الأرز مع الحليب.

وبعد نضوجه يضاف مقدار السكر والحبهان والزعفران، والزبيب، وفي الخطوة التالية يجهز مقدار مسحوق الكاستر ببعض من الحليب، ويصب على الخليط، لنحصل على قوام كثيف، وعند الغليان تطفئ النار، ويقدم ساخنًا ومزينًا ببعض اللوز وأوراق الورد.