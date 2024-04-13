سوزان نجم الدين تروج لظهور أسرة مسلسل الحشاشين مع لميس الحديدي الليلة

روجت الفنانة سوزان نجم الدين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لظهورها الليلة صحبة أسرة مسلسل الحشاشين مع لميس الحديدي.

ونشرت سوزان نجم الدين مجموعة صور من كواليس البرنامج معلقة: انتظرونا اليوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت مصر، في لقاء حصري لصنّاع الحشاشين على قناة أون مع الإعلامية المتميزة الأستاذة لميس الحديدي.

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مستوحى من قصة وقعت في القرن الحادي عشر حول حسن الصباح زعيم أخطر طائفة دموية في التاريخ.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي وسامي الشيخ.