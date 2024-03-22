رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سوزان نجم الدين: احترمت اختيار اللهجة العامية في مسلسل الحشاشين

كتب:

أحمد شعراني
08:21 ص | الجمعة 22 مارس 2024
سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين

قالت الفنانة سوزان نجم الدين إنها سعيدة باختيار المخرج الكبير بيتر ميمي لها للمشاركة في مسلسل الحشاشين، مشيرة إلى أنها سبق وشاركت معه ضيف شرف في مشهد واحد وكان من مشاهد الماستر سين في مسلسل كلبش الجزء الثالث. 

سر اختيار العامية المصرية

وعن رأيها في اختيار اللهجة العامية في مسلسل الحشاشين، أكدت نجم الدين خلال تصريحات تلفزيونية، أنها مع وجهة نظر المخرج في اختيار العامية في العمل، مشيرة إلى أن اختياره قد يرجع لرغبته في أن يصل المسلسل لأكبر عدد من الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

معلومات قليلة وروايات مختلفة

وأكدت أن الجدل التاريخي حول العمل أمر طبيعي كون تلك الحقبة التي تواجدت فيها الحشاشين لا يوجد معلومات كثيرة عنها، فلا يوجد من يعرف الحقيقة الكاملة ولكن وهناك الكثير من الروايات. 

وأما عن شخصية عبير في الصديقات، فأوضحت أنها «شخصية جدعة وتقف بجوار أصدقاءها»، لافتة إلى أنها سعيدة للغاية بردود الفعل.

اقرأ المزيد:

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. سوزان نجم الدين تؤهل الجاريات ليصبحن «حوريات»

بعد ظهورها في غرفة الجواري بمسلسل الحشاشين.. معلومات عن سوزان نجم الدين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. سوزان نجم الدين تحول الجواري إلى حور عين

سوزان نجم الدين: مسلسل الحشاشين نقلة نوعية في الدراما التاريخية لمصر

سوزان نجم الدين: «الحشاشين» عمل ضخم ومميز يعرض حقبة تاريخية مثيرة للجدل
بقلم أحمد شعراني