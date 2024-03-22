سوزان نجم الدين: احترمت اختيار اللهجة العامية في مسلسل الحشاشين

قالت الفنانة سوزان نجم الدين إنها سعيدة باختيار المخرج الكبير بيتر ميمي لها للمشاركة في مسلسل الحشاشين، مشيرة إلى أنها سبق وشاركت معه ضيف شرف في مشهد واحد وكان من مشاهد الماستر سين في مسلسل كلبش الجزء الثالث.

سر اختيار العامية المصرية

وعن رأيها في اختيار اللهجة العامية في مسلسل الحشاشين، أكدت نجم الدين خلال تصريحات تلفزيونية، أنها مع وجهة نظر المخرج في اختيار العامية في العمل، مشيرة إلى أن اختياره قد يرجع لرغبته في أن يصل المسلسل لأكبر عدد من الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

معلومات قليلة وروايات مختلفة

وأكدت أن الجدل التاريخي حول العمل أمر طبيعي كون تلك الحقبة التي تواجدت فيها الحشاشين لا يوجد معلومات كثيرة عنها، فلا يوجد من يعرف الحقيقة الكاملة ولكن وهناك الكثير من الروايات.

وأما عن شخصية عبير في الصديقات، فأوضحت أنها «شخصية جدعة وتقف بجوار أصدقاءها»، لافتة إلى أنها سعيدة للغاية بردود الفعل.